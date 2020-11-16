Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року - дослідження

Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці






В Ірландії знову зростає кількість випадків коронавірусу попри максимальні обмеження

Понеділок, 16 листопада 2020, 15:12

Рівень захворюваності на Covid-19 в Ірландії знову почав зростати, незважаючи на обмеження максимального рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За останні п'ять днів кількість нових випадків захворювання зросла до більш ніж 400 на день, що змінило тенденцію до зниження з тих пір, як влада оголосила, що щоденні випадки перевищують 1000.

В Ірландії один з найнижчих 14-денних показників захворюваності в Європейському союзі, але головний лікар Тоні Холохан в неділю висловив стурбованість зростанням числа випадків, попри збереження обмежень на поїздки і закриття другорядних магазинів.

"Є приклади, коли невелика кількість людей збираються разом для соціальних цілей і просто ігнорують важливі повідомлення відомств громадської охорони здоров'я. Вони ставлять під загрозу наш колективний прогрес", - сказав він на пресконференції.

"Ми також спостерігаємо низку спалахів по всій країні. До них відносяться спалахи захворювань, пов'язані з похоронами", - додав він.

Як відомо, уряд Ірландії першим в Європі вирішив повернути безпрецедентні обмеження для стримання епідемії коронавірусу на всій території країни, майже ідентичні тим, що діяли навесні 2020 року під час "першої хвилі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua