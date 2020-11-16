В Ірландії знову зростає кількість випадків коронавірусу попри максимальні обмеження

Рівень захворюваності на Covid-19 в Ірландії знову почав зростати, незважаючи на обмеження максимального рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За останні п'ять днів кількість нових випадків захворювання зросла до більш ніж 400 на день, що змінило тенденцію до зниження з тих пір, як влада оголосила, що щоденні випадки перевищують 1000.

В Ірландії один з найнижчих 14-денних показників захворюваності в Європейському союзі, але головний лікар Тоні Холохан в неділю висловив стурбованість зростанням числа випадків, попри збереження обмежень на поїздки і закриття другорядних магазинів.

"Є приклади, коли невелика кількість людей збираються разом для соціальних цілей і просто ігнорують важливі повідомлення відомств громадської охорони здоров'я. Вони ставлять під загрозу наш колективний прогрес", - сказав він на пресконференції.

"Ми також спостерігаємо низку спалахів по всій країні. До них відносяться спалахи захворювань, пов'язані з похоронами", - додав він.

Як відомо, уряд Ірландії першим в Європі вирішив повернути безпрецедентні обмеження для стримання епідемії коронавірусу на всій території країни, майже ідентичні тим, що діяли навесні 2020 року під час "першої хвилі".