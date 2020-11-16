В Ирландии растет количество случаев коронавируса, несмотря на жесткие ограничения

Уровень заболеваемости Covid-19 в Ирландии снова начал расти, несмотря на сохраняющиеся ограничения максимального уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

За последние пять дней количество новых случаев заболевания возросло до более чем 400 в день, что изменило тенденцию к снижению с тех пор, как власти объявили, что ежедневные случаи превышали 1000.

В Ирландии один из самых низких 14-дневных показателей заболеваемости в Европейском союзе, но главный врач Тони Холохан в воскресенье выразил обеспокоенность ростом числа случаев, несмотря на сохранение ограничений на поездки и закрытие второстепенных магазинов.

"Есть примеры, когда небольшое количество людей собираются вместе для социальных целей и просто игнорируют важные сообщения общественного здравоохранения. Они ставят под угрозу наш коллективный прогресс", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы также наблюдаем ряд вспышек по всей стране. К ним относятся вспышки заболеваний, связанные с похоронами", - добавил он.

Напомним, правительство Ирландии первым в Европе решило вернуть беспрецедентные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса на всей территории страны, почти идентичные тем, которые действовали весной 2020 года во время "первой волны".