В Джорджии, где пересчитывают результаты вручную, нашли 2600 "потерянных" голосов

В штате Джорджия, где вручную пересчитывают результаты голосования на президентских выборах, нашли более 2600 голосов, которые сперва не включили в финальную цифру - но и среди них преимущество у Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает протрамповский Fox News.

В округе Флойд при пересчете выяснилось, что более 2600 голосов не были учтены. Как пояснил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.

Найденные голоса существенно не изменили соотношение между кандидатами. Разрыв в Джорджии между Трампом и Байденом составляет около 14 000 голосов. В офисе Раффенспергера сообщили, что найденные 2600 голосов добавили Дональду Трампу 800, и Джо Байден все равно остается впереди.

Пока что это самая существенная обнаруженная проблема с того момента, когда в штате начали аудит подсчета. В других округах пока не находили непосчитанных бюллетеней, а цифры почти повторяют первый результат подсчета, рассказал Раффенспергер. Главного ответственного графства Флойд в связи с инцидентом призывают уйти в отставку.

Напомним, 13 ноября в Джорджии начали вручную пересчитывать все 5 млн бюллетеней, чтобы не оставлять сомнений в результатах выборов. 159 графств штата должны завершить перерасчет до полуночи 18 ноября.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о якобы фальсификациях на выборах, прежде всего путем голосования по почте, но не привел убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.

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