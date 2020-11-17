Єврокомісія підпише угоду з п’ятим виробником вакцини про закупівлю 405 млн доз
Єврокомісія анонсувала підписання угоди про закупівлю вакцини з п’ятим розробниом - компанією CureVac.
Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Контракт дозволить закупити для країн ЄС 405 млн доз вакцини.
"Якщо підтвердиться, що вакцина безпечна та ефективна, кожна з країн-членів отримає її у той же час, за пропорційним підходом і на однакових умовах", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Єврокомісія разом з Європейським інвестиційним надала компанії фінансування, щоб підтримати розробку вакцини.
Це вже п’ятий контракт Єврокомісії з розробниками вакцини від коронавірусу. Зараз завершують підготовку контракту з компанією Moderna.
Нагадаємо, тиждень тому Єврокомісія підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTech на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка за першими результатами клінічних випробувань показала ефективність у 90% випадків.