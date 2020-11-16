ЄС намагається домовитися про купівлю вакцини Moderna за ціною нижче $25 за дозу - ЗМІ

Європейська комісія хоче укласти угоду з компанією Moderna на поставку мільйонів доз її вакцини від коронавірусу за ціною нижче 25 доларів за дозу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на представника ЄС, який брав участь в переговорах.

За даними агентства, ЄС веде переговори з Moderna з приводу її експериментальної вакцини проти COVID-19, щонайменше, з липня.

Moderna заявила в понеділок, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, грунтуючись на проміжних даних останнього клінічного випробування.

Тиждень тому компанії BioNTech та Pfizer, конкуренти Moderna, заявили, що їхня потенційна вакцина є практично настільки ж ефективною.

У випробуванні вакцини Moderna брали участь 30 тисяч осіб в США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили фіктивні уколи.

Moderna очікує отримати близько 20 мільйонів доз вакцини, призначених для США, до кінця 2020 року. Pfizer і її німецький партнер BioNTech розраховують отримати близько 50 мільйонів доз по всьому світу до кінця року.