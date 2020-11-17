Еврокомиссия подпишет соглашение с пятым производителем вакцины о закупке 405 млн доз

Еврокомиссия анонсировала подписание соглашения о закупке вакцины с пятым разработчиком - компанией CureVac.

Об этом говорится в заявлении президенткой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Контракт позволит закупить для стран ЕС 405 млн доз вакцины.

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"Если подтвердится, что вакцина безопасная и эффективна, каждая из стран-членов получит ее в одно и то же время, по пропорциональному принципу и на одинаковых условиях", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия совместно с Европейским инвестиционным предоставила компании финансирование, чтобы поддержать разработку вакцины.

Это уже пятый контракт Еврокомиссии с разработчиками вакцины от коронавируса. Сейчас завершают подготовку контракта с компанией Moderna.

Напомним, неделю назад Еврокомиссия подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая по первым результатам клинических испытаний показала эффективность в 90% случаев.