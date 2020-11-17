Шотландію розлютила критика британським прем’єром "зайвих" повноважень країни

Прем’єр Британії Борис Джонсон розкритикував передачу повноважень шотландському уряду, назвавши це катастрофою, що спричинило бурхливу реакцію шотландських націоналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час відеоконференції з законодавцями північної Англії від його Консервативної партії Джонсон заявив, що деволюція (передача повноважень), запроваджена Тоні Блером, була "найбільшою помилкою" і "катастрофою" колишнього прем'єр-міністра.

Він також заявив, що не бачить підстав для надання напівавтономному уряду і парламенту Шотландії, в яких домінує Шотландська національна партія (SNP), що виступає за незалежність, будь-яких додаткових повноважень на додаток до тих, які вони мають зараз.

В офісі Джонсона не стали заперечувати ці коментарі.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, лідерка SNP, у свою чергу заявила, що публічні заяви консерваторів про підтримку деволюції були лукавими.

"Варто згадати ці коментарі прем'єр-міністра наступного разу, коли консерватори скажуть, що не становлять загрози для повноважень шотландського парламенту, або, що ще більш неймовірно, що вони підтримують передачу більшої кількості повноважень", - заявила вона.

"Незалежність - це єдиний спосіб захистити і зміцнити шотландський парламент", - наголосила Стерджен.

Лідер консерваторів в Шотландії Дуглас Росс поспішив заперечити прем’єру і лідеру партії.

"Деволюція не була катастрофою. Невпинна одержимість SNP ще одним референдумом – оце катастрофа", - зазначив він.

Шотландські виборці відкинули незалежність на референдумі 2014 року, але відтоді SNP стала сильнішою, вигравши всі вибори в Шотландії з величезним відривом. Нікола Стерджен наполягає на проведенні другого референдуму.

На референдумі щодо Brexit 2016 року Англія та Уельс проголосували за вихід з Європейського Союзу, але Шотландія та Північна Ірландія - за те, щоб залишитися. Через набагато більшу кількість населення Англії загальний результат був перемогою для Brexit.

Це було прикрістю для багатьох шотландців, тому що один з центральних аргументів, висунутих на користь того, щоб залишитися в Сполученому Королівстві на їх власному референдумі 2014 року, полягав у тому, що це був єдиний спосіб для Шотландії залишитися частиною ЄС.

Намагаючись розрядити скандал, викликаний коментарями Джонсона, міністр житлового будівництва Роберт Дженрік заявив, що вимагати проведення другого референдуму нереально.

"Будь-який політик, який хотів би провести референдум з такої теми в даний момент часу, відверто божевільний", - сказав він, звинувативши SNP в тому, що партія ставить свою справу вище боротьби з COVID-19 і економічними збитками від пандемії.