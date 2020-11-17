Шотландию разозлила критика британским премьером ее "лишних" полномочий

Премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал передачу полномочий шотландскому правительству, назвав это катастрофой, что повлекло бурную реакцию шотландских националистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время видеоконференции с законодателями северной Англии от его Консервативной партии Джонсон заявил, что деволюция (передача полномочий), введенная Тони Блэром, была "самой большой ошибкой" и "катастрофой" бывшего премьер-министра.

Он также заявил, что не видит оснований для предоставления полуавтономному правительству и парламенту Шотландии, в которых доминирует Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за независимость, каких-либо дополнительных полномочий в дополнение к тем, которые есть у них сейчас.

В офисе Джонсона не стали отрицать эти комментарии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, лидер SNP, в свою очередь заявила, что публичные заявления консерваторов о поддержке деволюции были лукавыми.

"Стоит вспомнить эти комментарии премьер-министра в следующий раз, когда консерваторы скажут, что не представляют угрозы для полномочий шотландского парламента или, что еще более невероятно, что они поддерживают передачу большего количества полномочий", - заявила она.

"Независимость - это единственный способ защитить и укрепить шотландский парламент", - отметила Стерджен.

Лидер консерваторов в Шотландии Дуглас Росс поспешил возразить премьеру и лидеру партии.

"Деволюция не была катастрофой. Безудержная одержимость SNP еще одним референдумом - это катастрофа", - отметил он.

Шотландские избиратели отвергли независимость на референдуме 2014 года, но с тех пор SNP стала сильнее, выиграв все выборы в Шотландии с огромным отрывом. Никола Стерджен настаивает на проведении второго референдума.

На референдуме по Brexit в 2016 году Англия и Уэльс проголосовали за выход из Европейского Союза, но Шотландия и Северная Ирландия - за то, чтобы остаться. За счет гораздо большего количества населения в Англии общий результат был победой для Brexit.

Это было огорчением для многих шотландцев, так как один из центральных аргументов, выдвинутых в пользу того, чтобы остаться в Соединенном Королевстве на их собственном референдуме 2014 года, заключался в том, что это был единственный способ для Шотландии остаться частью ЕС.

Пытаясь разрядить скандал, вызванный комментариями Джонсона, министр жилищного строительства Роберт Дженрик заявил, что требовать проведения второго референдума невозможно.

"Любой политик, который хотел бы провести референдум по такой теме в данный момент времени, откровенно сумасшедший", - сказал он, обвинив SNP в том, что партия ставит свое дело выше борьбы с COVID-19 и экономическим ущербом от пандемии.