Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол США: агресія РФ і корупція - головні виклики України на шляху в НАТО

Посол ЄС нагадав Україні про зобов'язання через три тижні після рішення КСУ

У Німеччині затримали підозрюваних у "пограбуванні століття" в Дрездені

Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року






Шотландія запроваджує жорсткий карантин в 11 регіонах

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:16

Уряд Шотландії вводить четвертий, найжорсткіший рівень коронавірусних обмежень, в 11 муніципальних районах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Правила четвертого рівня передбачають закриття другорядних магазинів, пабів, ресторанів і тренажерних залів.

Нові правила торкнуться близько 2,3 мільйона осіб, що проживають в західній і центральній частині Шотландії, в тому числі в Глазго, і будуть діяти до 11 грудня.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен сказала, що діюча рекомендація в регіонах третього і четвертого рівня не виїжджати за межі території проживання, за винятком "певних важливих цілей", стане законом з п'ятниці.

 "Рівень інфікування у всіх цих областях залишається стійким і тривожно високим. На цих рівнях у нас просто немає впевненості в тому, що лікарні та служби інтенсивної терапії зможуть впоратися з ситуацією взимку", - сказала вона.

Минулого тижня в Шотландії в середньому було зареєстровано понад 140 нових випадків на 100 000 осіб.

Але всі райони, де буде запроваджений четвертий рівень, були вище цього показника, в Глазго він склав 277 випадків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Велика Британія
powered by lun.ua