Шотландія запроваджує жорсткий карантин в 11 регіонах

Уряд Шотландії вводить четвертий, найжорсткіший рівень коронавірусних обмежень, в 11 муніципальних районах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Правила четвертого рівня передбачають закриття другорядних магазинів, пабів, ресторанів і тренажерних залів.

Нові правила торкнуться близько 2,3 мільйона осіб, що проживають в західній і центральній частині Шотландії, в тому числі в Глазго, і будуть діяти до 11 грудня.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен сказала, що діюча рекомендація в регіонах третього і четвертого рівня не виїжджати за межі території проживання, за винятком "певних важливих цілей", стане законом з п'ятниці.

"Рівень інфікування у всіх цих областях залишається стійким і тривожно високим. На цих рівнях у нас просто немає впевненості в тому, що лікарні та служби інтенсивної терапії зможуть впоратися з ситуацією взимку", - сказала вона.

Минулого тижня в Шотландії в середньому було зареєстровано понад 140 нових випадків на 100 000 осіб.

Але всі райони, де буде запроваджений четвертий рівень, були вище цього показника, в Глазго він склав 277 випадків.