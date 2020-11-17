Шотландия вводит строгий карантин в 11 регионах

Правительство Шотландии вводит четвертый, самый строгий уровень коронавирусных ограничений, в 11 муниципальных районах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правила четвертого уровня предусматривают закрытие второстепенных магазинов, пабов, ресторанов и тренажерных залов.

Новые правила коснутся около 2,3 миллиона человек, проживающих в западной и центральной частях Шотландии, в том числе в Глазго, и будут действовать до 11 декабря.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что действующая рекомендация в регионах третьего и четвертого уровня не выезжать за пределы территории проживания, за исключением "определенных важных целей", станет законом с пятницы.

"Уровень инфицирования во всех этих областях остается устойчивым и тревожно высоким. На этих уровнях у нас просто нет уверенности в том, что больницы и службы интенсивной терапии смогут справиться с ситуацией зимой", - сказала она.

На прошлой неделе в Шотландии в среднем было зарегистрировано более 140 новых случаев на 100 000 человек.

Но все районы, где будет введен четвертый уровень, были выше этого показателя, в Глазго он составил 277 случаев.