Франция начинает продажи рождественских елок, их признали "товаром первой необходимости"

Во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские елки, что стало возможным после того, как правительство объявило их "предметами первой необходимости".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора. Сектор становится организованным, производители усиленно работают", - сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

На прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки будут считаться "предметами первой необходимости", а это означает, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами изоляции.

Денорманди подчеркнул, что продажи должны осуществляться в основном на улице. В качестве вероятных мест для продажи были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции, но во вторник утром этот указ еще не был опубликован.

Накануне вечером Денорманди заявил, что указ будет опубликован "на этой неделе".

Напомним, Страсбург, один из крупнейших городов Франции, объявил об отмене традиционной рождественской ярмарки из-за эпидемии коронавируса.