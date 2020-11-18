Міністр сільського господарства Данії подав у відставку через наказ про знищення всіх норок

Міністр продовольства і сільського господарства Данії заявив, що йде у відставку після незаконного наказу знищити норок в країні через виявлений у них мутований штам коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я сьогодні повідомив прем'єр-міністру, що хочу піти у відставку. Я розумію, що у мене немає необхідної підтримки серед парламентських партій", - заявив міністр продовольства і сільського господарства Могенс Єнсен в Twitter.

Уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії після того, як на початку цього місяця він незаконно наказав знищити усіх норок на фермах, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Таке рішення уряд прийняв після того, як органи охорони здоров'я заявили, що норкова промисловість становить небезпеку для громадської охорони здоров'я через випадки поширення мутованого штаму коронавірусу серед тварин.

Опозиційні партії привітали рішення Єнсена, але перенаправили свою увагу на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен,яка, за їхніми словами, також несе відповідальність. Вони закликали до незалежного розслідування дій уряду.

Згідно з дослідженням Орхуського університету, довіра жителів Данії до уряду різко впала в останні тижні після цього наказу. Трохи більше ніж половина заявили, що довіряють уряду в середині листопада, тоді як у липні показник становив більш ніж 75%.

Цього тижня уряд та парламентські партії Данії домовились заборонити норкові ферми в країні до кінця 2021 року.