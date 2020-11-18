Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку из-за приказа об уничтожении всех норок

Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании заявил, что уходит в отставку после незаконного приказа уничтожить норок в стране из-за обнаружения у них мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку. Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий", - заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Могенс Йенсен в Twitter.

Правительство Дании столкнулся с самым большим кризисом во время пандемии после того, как в начале этого месяца он незаконно приказал уничтожить всех норок на фермах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Такое решение правительство приняло после того, как органы здравоохранения заявили, что норковая промышленность представляет опасность для общественного здравоохранения из-за случаев распространения мутировавшего штамма коронавируса среди животных.

Оппозиционные партии приветствовали решение Йенсена, но перенаправили свое внимание на премьер-министра Метте Фредериксен, которая, по их словам, также несет ответственность. Они призвали к независимому расследованию действий правительства.

Согласно исследованию Орхусского университета, доверие жителей Дании к правительству резко упало в последние недели после этого приказа. Чуть больше половины заявили, что доверяют правительству, в середине ноября, тогда как в июле показатель составил более 75%.

На этой неделе правительство и парламентские партии Дании договорились запретить норковые фермы в стране до конца 2021 года.