Коронавірус: міністр економіки Франції просить магазини відкласти "чорну п’ятницю"

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що вважає недоцільним проводити 27 листопада акції "чорної п’ятниці", враховуючи епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Найближчими днями французький уряд має ухвалити рішення, які магазини з товарами категорії не першої необхідності зможуть запрацювати знову.

"Чорна п’ятниця" цього року припадає на 27 листопада.

"Чи наступна п'ятниця - вдалий час для організації "чорної п'ятниці"? Моя відповідь - ні", - заявив міністр під час виступу в Сенаті, попросивши заклади масової дистрибуції та онлайн-магазини "вивчити всі можливості відстрочки цієї операції, яка не має сенсу за нинішніх обставин".

Нагадаємо, напередодні кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Франції встановила рекорд, перевищивши 33 тисячі.

Раніше міністр охорони здоров’я Франції заявив, що країна пройшла пік другої хвилі і взяла епідемію під контроль, але закликав поки не послаблювати пильність.