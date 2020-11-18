Коронавирус: министр экономики Франции просит магазины отложить "черную пятницу"
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что считает нецелесообразным проводить 27 ноября акции "черной пятницы", учитывая эпидемиологическую ситуацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В ближайшие дни французское правительство должно принять решение, какие магазины с товарами категорий не первой необходимости смогут заработать снова.
"Черная пятница" в этом году приходится на 27 ноября.
"Следующая пятница - это подходящее время для организации "черной пятницы"? Мой ответ - нет", - заявил министр во время выступления в Сенате, попросив заведения массовой дистрибуции и онлайн-магазины "изучить все возможности отсрочки этой операции, которая не имеет смысла в нынешних обстоятельствах".
Напомним, накануне количество госпитализированных пациентов с коронавирусом во Франции установило рекорд, превысив 33 тысячи.
Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик второй волны и взяла эпидемию под контроль, но призвал пока не ослаблять бдительность.