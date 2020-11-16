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У Франції заявили, що пройшли пік другої хвилі пандемії

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:51

Через два тижні після запровадження другого локдауну у Франції міністр охорони здоров'я країни вважає, що пік другої хвилі пройшов і ситуація поступово починає поліпшуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В неділю у інтерв'ю групі французьких регіональних газет міністр охорони здоров'я Олів'є Веран сказав про наявність "всіх ознак того, що ми минули пік епідемії другої хвилі".

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Однак він попередив, що про перемогу над вірусом говорити рано. 

"Ясно, що ще занадто рано заявляти про перемогу і послаблювати наші зусилля", - сказав Веран.

Кількість нових діагностованих випадків коронавірусу і відсоток позитивних результатів тестів повільно спадає у Франції останнім часом, хоча рівень смертності залишається високим.

"Завдяки карантину, як і в березні, вірус починає циркулювати менше. Протягом десяти днів поспіль кількість нових виявлень Covid-19 знижується, кількість позитивних тестів і захворюваність падає", - зазначив міністр.

У Франції другий локдаун діє вже понад два тижні, хоча в декількох великих містах, таких як Париж і Марсель, ще до початку жорсткого карантину діяла нічна комендантська година. 

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