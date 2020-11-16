У Франції заявили, що пройшли пік другої хвилі пандемії
Через два тижні після запровадження другого локдауну у Франції міністр охорони здоров'я країни вважає, що пік другої хвилі пройшов і ситуація поступово починає поліпшуватися.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
В неділю у інтерв'ю групі французьких регіональних газет міністр охорони здоров'я Олів'є Веран сказав про наявність "всіх ознак того, що ми минули пік епідемії другої хвилі".
Однак він попередив, що про перемогу над вірусом говорити рано.
"Ясно, що ще занадто рано заявляти про перемогу і послаблювати наші зусилля", - сказав Веран.
Кількість нових діагностованих випадків коронавірусу і відсоток позитивних результатів тестів повільно спадає у Франції останнім часом, хоча рівень смертності залишається високим.
"Завдяки карантину, як і в березні, вірус починає циркулювати менше. Протягом десяти днів поспіль кількість нових виявлень Covid-19 знижується, кількість позитивних тестів і захворюваність падає", - зазначив міністр.
У Франції другий локдаун діє вже понад два тижні, хоча в декількох великих містах, таких як Париж і Марсель, ще до початку жорсткого карантину діяла нічна комендантська година.