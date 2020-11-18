У Норвегії коронавірус виявили у 16 членів екіпажу російського корабля

У норвезькому порту Тромсе виявили коронавірус у 16 членів екіпажу російського риболовецького корабля "Аквамарин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Весь екіпаж здав тести на наявність інфекції у вівторок. Коронавірус виявили у 16 моряків.

Одного з членів екіпажу відправили до лікарні з симптомами хвороби, решту розмістили у спеціальному центрі для людей з позитивними тестами.

Частина членів екіпажу перебуває в карантині на борту корабля.

Як повідомили ТАСС в генеральному консульстві РФ в Кіркенесі, російський траулер прибув в Тромсе 17 листопада у зв'язку з симптомами коронавірусної інфекції у одного з членів екіпажу.

"За інформацією, отриманою від капітана, проведене в Тромсе тестування підтвердило COVID-19 у 16 з 42 моряків. У 14 осіб захворювання протікає безсимптомно. Один з хворих поміщений в медичний заклад, 33 моряки проходять карантин в готелях, вісім залишаються на судні", - вказали в диппредставництві. Всі 42 члени екіпажу є громадянами РФ.

Це вже не перший випадок, коли російські судна з екіпажем, зараженим коронавірусом, заходять в Тромсе. У жовтні 24 людини на російському траулері "Обеляй" отримали позитивний результат тестів.