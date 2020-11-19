CША перетнули позначку у 250 тисяч загиблих від коронавірусу

У США від коронавірусу з початку епідемії померли вже понад 250 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Країна перетнула межу 250 тисяч після внесення даних за 18 листопада. Це вже більша кількість жертв, аніж прогнозував головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі на початку першої хвилі - він попереджав, що від епідемії у Штатах можуть померти від 100 до 200 тисяч осіб, а трохи згодом озвучив цифру 240 тисяч.

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У США, як і країнах Європи, щоденний приріст заражень збільшується. Експерти очікують, що невдовзі добова кількість загиблих буде становити 2 тисячі і більше, як на піку "першої хвилі", та що у наступні місяці від коронавірусу можуть померти ще 100-200 тисяч американців.

Найгіршим днем "першої хвилі" епідемії для США стало 15 квітня, коли зареєстрували 2 752 смерті від коронавірусу. Зазначимо, населення США - близько 328,2 млн.

За словами експертів, подальший розвиток буде дуже залежати від того, як держава і кожен зі штатів будуть реагувати на розвиток епідемії, а також - від того, як швидко стане доступною вакцина від коронавірусу.

Нагадаємо, днями обраний президент Джо Байден закликав Дональда Трампа не зволікати з початком співпраці між нинішньою та майбутньою адміністрацією, наголошуючи, що у такому разі буде втрачено цінний час для боротьби з епідемією коронавірусу і від хвороби загине більше людей.