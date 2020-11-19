CША пересекли отметку в 250 тысяч погибших от коронавируса

В США от коронавируса с начала эпидемии умерли уже более 250 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Страна пересекла порог в 250 тысяч после внесения данных за 18 ноября. Это уже большее количество жертв, чем прогнозировал главный инфекционист США Энтони Фаучи в начале первой волны - он предупреждал, что от эпидемии в Штатах могут умереть от 100 до 200 тысяч человек, а чуть позже озвучил цифру 240 000.

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В США, как и странах Европы, ежедневный прирост заражений увеличивается. Эксперты ожидают, что вскоре суточное количество погибших будет составлять 2000 и больше, как на пике "первой волны", и что в последующие месяцы от коронавируса могут умереть еще 100-200 тысяч американцев.

Худшим днем ​​"первой волны" эпидемии для США стало 15 апреля, когда зарегистрировали 2752 смерти от коронавируса. Отметим, население США - около 328,2 млн.

По словам экспертов, дальнейшее развитие будет очень зависеть от того, как государство и каждый из штатов будут реагировать на развитие эпидемии, а также - от того, как быстро станет доступной вакцина от коронавируса.

Напомним, на днях избранный президент Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса и от болезни погибнет больше людей.