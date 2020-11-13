У США вперше понад 150 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Сполучених Штатах за останню добу повідомили про 153 496 випадків захворювання на COVID-19, що стало новим щоденним максимумом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Кілька штатів повідомили про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За останню добу підтверджено 919 летальних випадків серед інфікованих.

У США десятий день поспіль фіксують понад 100 000, випадків, але сьогодні вперше кількість перевищила 150 000 за один день.

На сьогодні у США загалом виявили 10 552 821 випадок захворювання на COVID-19 та щонайменше 242 423 випадки смерті.

Також стало відомо, що Техас і Каліфорнія першими з американських штатів перетнули позначку в 1 мільйонів випадків.