У США вперше понад 150 тисяч випадків коронавірусу за добу
П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:52
У Сполучених Штатах за останню добу повідомили про 153 496 випадків захворювання на COVID-19, що стало новим щоденним максимумом з початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.
Кілька штатів повідомили про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За останню добу підтверджено 919 летальних випадків серед інфікованих.
У США десятий день поспіль фіксують понад 100 000, випадків, але сьогодні вперше кількість перевищила 150 000 за один день.
На сьогодні у США загалом виявили 10 552 821 випадок захворювання на COVID-19 та щонайменше 242 423 випадки смерті.
Також стало відомо, що Техас і Каліфорнія першими з американських штатів перетнули позначку в 1 мільйонів випадків.
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