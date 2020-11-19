В уряді розповіли, які галузі найбільш зацікавлені в перегляді умов торгівлі з ЄС

В перегляді торговельної частини Угоди про асоціацію з ЄС зацікавлені не лише представники харчової промисловості.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

"Звичайно, що якщо ми говоримо про ті галузі, які найбільш зацікавлені в перегляді режиму вільної торгівлі з ЄС, то в першу чергу згадують аграрну промисловість. Це не дивно, адже такий застарілий механізм торгового захисту, як тарифні квоти, діє лише там, і ці квоти дуже обмежують українських виробників. Проте ми бачимо не менший інтерес і з боку представників важкої промисловості, такої як металургія",- заявив Качка.

За його словами, промисловість непокоять ризики, що створює для них нова екологічна політика ЄС.

"Зрештою, ми маємо проблеми із сертифікацією. Це створює чималі проблеми для виходу на європейський ринок і для таких галузей, як хімічна промисловість та фармацевтика. Ці галузі теж дуже зацікавлені у перегляді",- додав Тарас Качка.

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