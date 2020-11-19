В правительстве рассказали, какие отрасли наиболее заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС

В пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС заинтересованы не только представители пищевой промышленности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Конечно, если мы говорим о тех отраслях, которые наиболее заинтересованы в пересмотре режима свободной торговли с ЕС, то в первую очередь вспоминают аграрную промышленность. Это неудивительно, ведь такой устаревший механизм торговой защиты, как тарифные квоты, действует только там и очень ограничивает украинских производителей. Однако мы видим не меньший интерес и со стороны представителей тяжелой промышленности, такой как металлургия", - заявил Качка.

По его словам, промышленность беспокоят риски, которые создает для них новая экологическая политика ЕС.

"В конце концов, у нас есть проблемы с сертификацией. Это создает большие проблемы для выхода на европейский рынок и для таких отраслей, как химическая промышленность и фармацевтика. Эти отрасли тоже очень заинтересованы в пересмотре", - добавил Тарас Качка.

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