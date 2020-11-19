Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС розпочинає підготовку нового раунду санкцій проти режиму Лукашенка - Боррель

Європа може уникнути локдаунів, але найближчі 6 місяців будуть важкими - ВООЗ

У Польщі другий день поспіль - рекордні понад 600 смертей від коронавірусу

У ЄС дали "зелене світло" третьому пакету санкцій щодо Білорусі - ЗМІ 






У Німеччині схвалили купівлю в Airbus гелікоптерів для флоту на 2,3 млрд євро

Четвер, 19 листопада 2020, 16:38

Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив контракт на 2,3 мільярда на покупку у концерну Airbus 31 гелікоптера для Військово-морського флоту країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гелікоптери Sea Tiger будуть розміщені на фрегатах, і їхнім основним завданням буде полювання на підводні човни.

За словами експертів, вони мають дальність дії 800 кілометрів і можуть бути озброєні ракетами, торпедами і кулеметами.

Берлін в серпні 2019 року оголосив про свій намір придбати 31 гелікоптер в рамках програми Sea Tiger для заміни застарілого парку з 24 вертольотів Westland Sea Lynx.

Поставки повинні початися в 2024 році, щоб відповідати даті виходу "на пенсію" гвинтокрилих машин британського виробництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua