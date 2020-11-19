У Німеччині схвалили купівлю в Airbus гелікоптерів для флоту на 2,3 млрд євро

Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив контракт на 2,3 мільярда на покупку у концерну Airbus 31 гелікоптера для Військово-морського флоту країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гелікоптери Sea Tiger будуть розміщені на фрегатах, і їхнім основним завданням буде полювання на підводні човни.

За словами експертів, вони мають дальність дії 800 кілометрів і можуть бути озброєні ракетами, торпедами і кулеметами.

Берлін в серпні 2019 року оголосив про свій намір придбати 31 гелікоптер в рамках програми Sea Tiger для заміни застарілого парку з 24 вертольотів Westland Sea Lynx.

Поставки повинні початися в 2024 році, щоб відповідати даті виходу "на пенсію" гвинтокрилих машин британського виробництва.