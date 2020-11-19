В Германии одобрили покупку у Airbus вертолетов для флота на 2,3 млрд евро
Четверг, 19 ноября 2020, 16:38
Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил контракт на 2,3 млрд евро на покупку у концерна Airbus 31 вертолета для Военно-морского флота страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Вертолеты Sea Tiger будут размещены на фрегатах, и их основной задачей будет охота на подводные лодки.
По словам экспертов, они имеют дальность действия 800 километров и могут быть вооружены ракетами, торпедами и пулеметами.
Берлин в августе 2019 года объявил о своем намерении приобрести 31 вертолет в рамках программы Sea Tiger для замены устаревшего парка из 24 вертолетов Westland Sea Lynx.
Поставки должны начаться в 2024 году, чтобы соответствовать дате выхода "на пенсию" винтокрылых машин британского производства.
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