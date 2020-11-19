В Германии одобрили покупку у Airbus вертолетов для флота на 2,3 млрд евро

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил контракт на 2,3 млрд евро на покупку у концерна Airbus 31 вертолета для Военно-морского флота страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вертолеты Sea Tiger будут размещены на фрегатах, и их основной задачей будет охота на подводные лодки.

По словам экспертов, они имеют дальность действия 800 километров и могут быть вооружены ракетами, торпедами и пулеметами.

Берлин в августе 2019 года объявил о своем намерении приобрести 31 вертолет в рамках программы Sea Tiger для замены устаревшего парка из 24 вертолетов Westland Sea Lynx.

Поставки должны начаться в 2024 году, чтобы соответствовать дате выхода "на пенсию" винтокрылых машин британского производства.