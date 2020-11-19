Brexit: Британія і ЄС призупинили переговори через COVID-19 в одного з учасників

Британія і ЄС призупинили переговори з приводу майбутньої торгової угоди через коронавірус у одного з членів переговорної команди Бросселя.

Про це повідомив головний переговірник ЄС Мішель Барньє, передає "Європейська правда".

"Один з переговірників у моїй команді отримав позитивний тест на COVID-19. Разом з Девідом Фростом (головний переговірник Британії. – Ред.) ми вирішили призупинити переговори на нашому рівні на короткий період. Команди продовжать роботу з дотриманням усіх рекомендацій", - написав Барньє у Twitter.

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020

Девід Фрост своєю чергою заявив, що тримає тісний контакт з Мішелем Барньє з приводу ситуації, що склалася.

"Здоров’я наших команд на першому місці" - заявив він.

Раніше стало відомо, що Мішель Барньє не буде інформувати послів країн ЄС у Брюсселі про стан переговорів щодо Brexit перед самітом лідерів у четвер.

У вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив своїх міністрів, що не можна бути впевненим у тому, що торговельна угода з ЄС буде укладена.

Британія і Євросоюз минулого тижня, який вважався дедлайном, не встигли завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.