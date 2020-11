Brexit: Британія і ЄС призупинили переговори через COVID-19 в одного з учасників

Британія і ЄС призупинили переговори з приводу майбутньої торгової угоди через коронавірус у одного з членів переговорної команди Бросселя.

Про це повідомив головний переговірник ЄС Мішель Барньє, передає "Європейська правда".

"Один з переговірників у моїй команді отримав позитивний тест на COVID-19. Разом з Девідом Фростом (головний переговірник Британії. – Ред.) ми вирішили призупинити переговори на нашому рівні на короткий період. Команди продовжать роботу з дотриманням усіх рекомендацій", - написав Барньє у Twitter.

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.