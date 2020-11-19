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Brexit: Британия и ЕС приостановили переговоры из-за COVID-19 у одного из участников

Четверг, 19 ноября 2020, 16:55

Великобритания и ЕС приостановили переговоры по поводу будущего торгового соглашения из-за коронавируса у одного из членов переговорной команды Брюсселя.

Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, передает "Европейская правда".

"Один из переговорщиков в моей команде получил положительный тест на COVID-19. Вместе с Дэвидом Фростом (главный переговорщик Великобритании. - Ред.) мы решили приостановить переговоры на нашем уровне на короткий период. Команды продолжат работу с соблюдением всех рекомендаций", - написал Барнье в Twitter.

Дэвид Фрост в свою очередь заявил, что поддерживает тесный контакт с Мишелем Барнье по поводу сложившейся ситуации.

"Здоровье наших команд - на первом месте", - заявил он.

Ранее стало известно, что Мишель Барнье не будет информировать послов стран ЕС в Брюсселе о состоянии переговоров по Brexit перед саммитом лидеров в четверг.

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил своих министров, что нельзя быть уверенным в том, что торговое соглашение с ЕС будет заключена.

Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, которая считалась дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

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