Brexit: Британия и ЕС приостановили переговоры из-за COVID-19 у одного из участников

Великобритания и ЕС приостановили переговоры по поводу будущего торгового соглашения из-за коронавируса у одного из членов переговорной команды Брюсселя.

Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, передает "Европейская правда".

"Один из переговорщиков в моей команде получил положительный тест на COVID-19. Вместе с Дэвидом Фростом (главный переговорщик Великобритании. - Ред.) мы решили приостановить переговоры на нашем уровне на короткий период. Команды продолжат работу с соблюдением всех рекомендаций", - написал Барнье в Twitter.

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.