Брюссель більше не очікує на угоду про Brexit до саміту лідерів ЄС

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє не буде інформувати послів країн ЄС у Брюсселі про стан переговорів щодо Brexit перед самітом лідерів у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Посли ЄС традиційно отримували інформацію від Барньє на зустрічах щосереди, оскільки Брюссель сподівався укласти угоду перед віртуальним самітом лідерів в четвер, хоча Brexit формально не стоїть на порядку денному.

Перенесення крайнього терміну до закінчення цього тижня робить ратифікацію угоди для Брюсселя ще більш складною, як раніше підкреслювали офіційні особи ЄС.

Країни ЄС і Європейський парламент заявляють, що їм потрібен час, щоб уважно вивчити текст.

Але оскільки переговірники не можуть домовитися з найбільш чутливих питань, включаючи рибальство і рівні правила гри, тепер здається, що обидві сторони чекають початку наступного тижня, щоб знайти можливість для угоди, якщо така буде.

Офіційні особи заявили, що навіть в п'ятницю брифінг Барньє не гарантований і буде залежати від стану переговорів на той момент.

У вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив своїх міністрів, що не можна бути впевненим у тому, що торговельна угода з ЄС буде укладена.

Британія і Євросоюз минулого тижня, який вважався дедлайном, не встигли завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.