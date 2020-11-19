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В ЄС відреагували на указ Путіна про визнання документів, виданих на території ОРДЛО

Четвер, 19 листопада 2020, 18:17

Європейський союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"4 листопада 2020 року президент Путін підписав указ, що сприяє визнанню Російською Федерацією документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих громадянам і постійним мешканцям Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних уряду територій в Україну, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.

У Брюсселі нагадали, що у 2019 році Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій випустили керівництво з обробки заяв на отримання візи від жителів непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей, щоб забезпечити повагу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також того, що правила ЄС про шенгенські візи правильно і послідовно застосовуються в Російській Федерації та Україні.

"Європейський Союз як і раніше твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслюється в заяві.

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