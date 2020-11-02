"Вирвані з контексту: Ватикан пояснив слова Папи Римського про одностатеві цивільні союзи

Ватикан заявляє, що коментарі Папи Римського Франциска щодо цивільних одностатевих союзів у документальному фільмі минулого місяця були вирвані з контексту і не свідчать про зміну церковної доктрини щодо гомосексуальних людей чи підтримку одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Документальний фільм "Франческо", прем'єра якого відбулася на римському кінофестивалі 21 жовтня, викликав бурхливу реакцію через слова Папи, який сказав, що гомосексуальні люди мають право бути в сім'ї і що необхідні закони про цивільний союз для одностатевих пар.

Минулого тижня Державний секретаріат Ватикану без публічного розголошення надіслав "пояснювальну записку" своїм послам, які надіслали її єпископам.

Вперше про ноту повідомив папський біограф Остін Івері. Джерело Ватикану підтвердило це в понеділок, а посол Ватикану в Мексиці опублікував документ на своїй сторінці у Facebook.

У ньому сказано, що дві окремі цитати у відповідь на окремі запитання були з’єднані, щоб виглядати як одне ціле, видаляючи інтервенційний контекст та питання.

Режисер документального фільму, громадянин США, який народився в Росії Євген Афінеєвський, розповів журналістам, що брав інтерв'ю у Папи, але пізніше журналісти знайшли кадри в інтерв'ю мексиканської Televisa у 2019 році. Деякі раніше не виходили в ефір.

Після прем'єри документального фільму Афінеєвський відмовився обговорювати процес монтажу.

У записці зазначається, що в першій цитаті Папа мав на увазі право гомосексуальних людей бути прийнятими їхніми власними сім'ями як діти та брати і сестри.

У записці йдеться про те, що у фільмі вирізані коментарі, коли Папа висловив протидію проти гомосексуальних шлюбів і чітко заявив, що він посилається на закони про цивільний союз, які деякі країни прийняли для регулювання таких пільг, як охорона здоров'я.

Фраза, де Франциск сказав, що говорити про гомосексуальні шлюби - невідповідно, була вирізана.

"Зрозуміло, що Папа Римський Франциск мав на увазі певні державні положення і, звичайно, не доктрину Церкви, яку він неодноразово підтверджував протягом багатьох років", - йдеться у пояснювальній записці.