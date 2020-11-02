"Вырваны из контекста": Ватикан объяснил слова Папы Римского об однополых гражданских союзах

Ватикан заявляет, что комментарии Папы Римского Франциска в отношении гражданских однополых союзов в документальном фильме в прошлом месяце были вырваны из контекста и не свидетельствуют об изменении церковной доктрины в отношении гомосексуальных людей или поддержке однополых браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Документальный фильм "Франческо", премьера которого состоялась на римском кинофестивале 21 октября, вызвал бурную реакцию из-за слов Папы, который сказал, что гомосексуальные люди имеют право быть в семье и необходимы законы о гражданском союзе для однополых пар.

На прошлой неделе Государственный секретариат Ватикана без публичного разглашения прислал "объяснительную записку" своим послам, которые отправили ее епископам.

Впервые о ноте сообщил папский биограф Остин Ивери. Источник Ватикана подтвердил это в понедельник, а посол Ватикана в Мексике опубликовал документ на своей странице в Facebook.

В нем сказано, что две отдельные цитаты в ответ на отдельные вопросы были соединены, чтобы выглядеть как одно целое, удаляя интервенционный контекст и вопросы.

Режиссер документального фильма, гражданин США, родившийся в России Евгений Афинеевский, рассказал журналистам, что брал интервью у Папы, но позже журналисты нашли кадры в интервью мексиканской Televisa в 2019 году. Некоторые ранее не выходили в эфир.

После премьеры документального фильма Афинеевский отказался обсуждать процесс монтажа.

В записке отмечается, что в первой цитате Папа имел в виду право гомосексуальных людей быть принятыми их собственными семьями как дети, братья и сестры.

В записке говорится, что в фильме вырезаны комментарии, когда Папа выразил противодействие против гомосексуальных браков и четко заявил, что он ссылается на законы о гражданском союзе, которые некоторые страны приняли для регулирования таких льгот, как здравоохранение.

Фраза, где Франциск сказал, что говорить о гомосексуальных браках - несоответсвенно, была вырезана.

"Понятно, что Папа Римский Франциск имел в виду определенные государственные положения и, конечно, не доктрину Церкви, которую он неоднократно подтверждал в течение многих лет", - говорится в пояснительной записке.