Меркель призвала немцев к ответственности, чтобы праздновать Рождество уже без локдауна

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к строгому карантину, введенному на один месяц, чтобы его можно было снять до Рождества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Канцлер отметила, что результат локдауна в ноябре будет зависеть не от ужесточения правил, а от того, будут ли люди их соблюдать.

"Каждый из вас может превратить этот ноябрь в общий успех - когда мы снова сможем контролировать эпидемию. Если мы будем ответственными в ноябре - можно будет позволить себе больше свободы на Рождество, хотя я и не думаю, что будут возможны громкие новогодние вечеринки", - отметила Ангела Меркель.

Напомним, сегодня в стране начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавируса.

"Мягкий локдаун" предусматривает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам приказали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".

Правительство надеется такими мерами снизить среднее количество заражений за неделю до 50 случаев на 100 000 населения. Сейчас этот показатель - 127,8. При этом в 75% случаев уже неизвестно, где именно человек заразился.

Ранее Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавируса "драматичной" и предупредила, что с такими темпами система здравоохранения будет перегружена уже через несколько недель.

Следующая встреча Ангелы Меркель с властью федеральных земель запланирована на 16 ноября. На ней планируют посмотреть, как карантин изменил ситуацию с приростом заражений. Канцлер не исключает и жестких мер, если выяснится, что действующие ограничения не помогли.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 12 097 новых заражений и 49 смертей. Последний рекордный показатель зарегистрировали 30 октября - более 18 000 случаев.