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У Німеччині третій день поспіль рекорд заражень: вперше понад 18 тисяч 

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:21

У Німеччині за останню добу приріст хворих коронавірусом вперше перевищив 18 тисяч, на майже дві тисячі перевищивши рекорд попереднього дня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, такі цифри оголосили в Інституті Роберта Коха, що відстежує розвиток епідемії у Німеччині. 

За останні 24 години хворобу підтвердили у  18 681 осіб. Це найбільший показник за час епідемії. Вчорашній показник - також рекордний - становив 16 774. Ще на початку тижня в уряді припускали, що до кінця тижня показники можуть досягти 20 тисяч заражень. 

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Померли за останню добу 77 пацієнтів з коронавірусом (з початку епідемії - 10 349).

Нагадаємо, 28 жовтня канцлерка Ангела Меркель та влада федеральних земель домовилися з 2 листопада запровадити жорсткі карантинні обмеження, які включають закриття барів, ресторанів та фітнес-студій.

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині. 

Школи і дитячі садки повинні залишатися відкритими.

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок. Це також стосується зустрічей з родичами. 

Напередодні Ангела Меркель знову назвала ситуацію з коронавірусом "драматичною", зазначаючи, що з такими темпами система охорони здоров’я буде перевантажена вже за декілька тижнів. 

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