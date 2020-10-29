Меркель: коронавірус загрожує крахом системи охорони здоров'я Німеччини

Німеччина зіткнулася з "драматичною ситуацією", оскільки кількість нових випадків коронавірусу зростає по всій країні, що загрожує колапсом служби охорони здоров'я країни.

Про це заявила канцлерка Ангела Меркель під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У своїй промові, яку регулярно переривали крики кількох німецьких законодавців, Меркель заявила, що нинішній рівень зараження представляє величезну загрозу для системи охорони здоров'я країни.

"Така динаміка перевантажить наші відділення інтенсивної терапії протягом декількох тижнів. Діяти лише після заповнення лікарняних ліжок було б занадто пізно", - сказала вона, пояснюючи нові карантинні заходи.

Меркель зазначила, що розуміє "розчарування" у зв'язку з пандемією та новими обмеженнями, але вона закликала законодавців та громадськість зробити свій внесок, щоб уповільнити поширення.

У Німеччині за останню добу зареєстровано 16 774 нових випадків зараження коронавірусом, що стало найвищим щоденним показником в країні з початку пандемії.

Нагадаємо, Німеччина з 2 листопада запроваджує жорсткі карантинні обмеження, які включають закриття барів, ресторанів та фітнес-студій.

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині.

Школи і дитячі садки повинні залишатися відкритими.

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок. Це також стосується зустрічей з родичами.