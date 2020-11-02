Партія Меркель обере нового лідера в середині січня, можливо, онлайн

Партія Християнсько-демократичний союз канцлера Німеччини Ангели Меркель обере нового лідера в середині січня після того, як заплановане на початок грудня голосування було відкладено через сплеск коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Три претенденти на найвищу посаду в ХДС запропонували дату, заявив генеральний секретар партії Пауль Земяк.

"Ця угода є сильним сигналом до об'єднання нашої партії", - написав він у Twitter після переговорів з Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка йде з посади глави партії.

За пост глави ХДС борються прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лаше, корпоративний юрист Фрідріх Мерц і експерт із закордонних справ Норберт Роттген.

Кандидати запропонували провести онлайн-конгрес, якщо особиста зустріч стане неможливою через обмеження у зв'язку з коронавірусом.

Обраний кандидат буде основним претендентом на пост канцлера і зможе замінити Меркель в разі перемоги консервативного блоку на виборах в наступному році.

З’їзд партії, де мали обрати нового лідера, вже був відкладений весною через пандемію коронавірусу.