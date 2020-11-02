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У містах Польщі тривають протести проти майже повної заборони абортів

Понеділок, 2 листопада 2020, 19:26

У кількох найбільших містах Польщі тривають акції протесту проти рішення Конституційного суду про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Після великого п'ятничного маршу в Варшаві демонстрації продовжуються у польській столиці у понеділок, 2 листопада. Люди заблокували кілька центральних вулиць. Також люди вийшли на вулиці у Вроцлаві, Катовіце, Кракові, Сопоті та Кельці. 

 
Протест у Кракові

Демонстранти збираються щільними групами і, маршируючи вулицями міст, піднімають плакати та банери. Водії, що підтримують акцію, виїхали на дороги. Також заплановані демонстрації в менших містах. 

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. 

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький з правлячої партії "Право і справедливість" закликав протестуючих у понеділок взяти участь в переговорах і не намагатися врегулювати розбіжності на вулиці через ризик поширення COVID-19.

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