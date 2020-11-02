В городах Польши продолжаются протесты против почти полного запрета абортов
В нескольких крупнейших городах Польши продолжаются акции протеста против решения Конституционного суда об абортах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
После большого пятничного марша в Варшаве демонстрации продолжаются в польской столице в понедельник, 2 ноября. Люди заблокировали несколько центральных улиц. Также люди вышли на улицы во Вроцлаве, Катовице, Кракове, Сопоте и Кельце.
Демонстранты собираются плотными группами и, маршируя по улицам городов, поднимают плакаты и баннеры. Водители, поддерживающие акцию, выехали на дороги. Также запланированы демонстрации в меньших городах.
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий из правящей партии "Право и справедливость" призвал протестующих в понедельник принять участие в переговорах и не пытаться урегулировать разногласия на улице из-за риска распространения COVID-19.