В городах Польши продолжаются протесты против почти полного запрета абортов

В нескольких крупнейших городах Польши продолжаются акции протеста против решения Конституционного суда об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

После большого пятничного марша в Варшаве демонстрации продолжаются в польской столице в понедельник, 2 ноября. Люди заблокировали несколько центральных улиц. Также люди вышли на улицы во Вроцлаве, Катовице, Кракове, Сопоте и Кельце.

Протест в Кракове

Демонстранты собираются плотными группами и, маршируя по улицам городов, поднимают плакаты и баннеры. Водители, поддерживающие акцию, выехали на дороги. Также запланированы демонстрации в меньших городах.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий из правящей партии "Право и справедливость" призвал протестующих в понедельник принять участие в переговорах и не пытаться урегулировать разногласия на улице из-за риска распространения COVID-19.