У столичному регіоні Фінляндії через коронавірус забороняють заходи за участі більше 20 осіб

У столичному регіоні Фінляндії на тлі нового рекорду заражень коронавірусом запроваджують заборону на масові заходи у приміщеннях за участі більше 20 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Заборона буде поширюватися на усі території госпітального округу Хельсінкі-Уусімаа на півдні країни і діятиме з 23 листопада протягом трьох тижнів.

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Під дію рішення потрапляють такі заходи як концерти, театральні вистави та спортивні змагання з присутністю глядачів.

Призупиняються також заняття аматорських колективів та заняття контактними видами спорту у муніципальних приміщеннях, продовжити тренування зможуть тільки професійні спортсмени.

Приватним організаціям також рекомендують дотримуватися цієї вимоги.

Басейнам дозволено приймати 50% відвідувачів від місткості. Скоротять також кількість відвідувачів які можуть одночасно працювати в бібліотеках.

Пряма заборона щодо зібрань до 20 осіб не може бути поширена на приватні події, такі як родинні святкування. Їх рекомендують якщо проводити, то за участі не більше 10 осіб.

Що стосується масок, вони наполегливо рекомендовані у приміщеннях, у тому числі на роботі - на великих зустрічах та під час пересування в офісі.

Особливо закликають дотримуватися цієї рекомендації усіх, хто за сферою діяльності бачиться з багатьма людьми. Працівникам бюджетної сфери та студентам маски обіцяють надавати безкоштовно.

За минулу добу у Фінляндії виявили 461 новий випадок коронавірусу - новий максимум з початку епідемії, помер один хворий. До цього добовий приріст заражень лише раз перевищив 400 випадків - 8 листопада.