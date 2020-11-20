В столичном регионе Финляндии из-за коронавируса запрещают мероприятия с участием более 20 человек

В столичном регионе Финляндии на фоне нового рекорда заражений коронавирусом вводят запрет на массовые мероприятия в помещениях с участием более 20 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Запрет будет распространяться на все территории госпитального округа Хельсинки-Уусимаа на юге страны и будет действовать с 23 ноября в течение трех недель.

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Под действие решения попадают такие мероприятия, как концерты, театральные представления и спортивные соревнования с присутствием зрителей.

Приостанавливаются также занятия любительских коллективов и занятия контактными видами спорта в муниципальных помещениях, продолжить тренировки смогут только профессиональные спортсмены.

Частным организациям также рекомендуют придерживаться этого требования.

Бассейнам разрешено принимать 50% посетителей от вместимости. Сократят также количество посетителей, которые могут одновременно работать в библиотеках.

Прямой запрет относительно собраний до 20 человек не может быть распространен на частные события, такие как родственные празднования. Их рекомендуют если проводить, то с участием не более 10 человек.

Что касается масок, они настойчиво рекомендованы в помещениях, в том числе на работе - на больших встречах и во время передвижения в офисе.

Особенно призывают придерживаться этой рекомендации всех, кто по сфере деятельности видится со многими людьми. Работникам бюджетной сферы и студентам маски обещают предоставлять бесплатно.

За минувшие сутки в Финляндии обнаружили 461 новый случай коронавируса - новый максимум с начала эпидемии, умер один больной. К этому суточный прирост заражений только раз превысил 400 случаев - 8 ноября.