Майже 40% українських експортерів і імпортерів виграли від асоціації з ЄС - опитування

В Україні відчутно зросла частка експортерів та імпортерів, які позитивно оцінюють вплив Угоди про асоціацію з ЄС на свій бізнес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування імпортерів та експортерів, проведене експертами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Зокрема, 39,3% імпортерів та експортерів позитивно оцінили вплив Угоди про Асоціацію на свій бізнес. Це приблизно на 10 відсоткових пунктів вище, порівняно з попередніми трьома хвилями опитування.

Частка тих, хто програв від Угоди, кардинально не змінилася з 2016 року і становить лише 5,6%.

Приблизно половина підприємств не відчула ніяких змін.

Найвищі оцінки впливу Угоди дали підприємства із Західної та Центральної України, зокрема на Львівщині, Рівненщині, Київщині. Низькі оцінки - на Півдні, особливо на Херсонщині та Одещині.

"Позитивна оцінка вже отриманих виграшів від Угоди про асоціацію зросла. Однак підприємці є менш оптимістичними, порівняно з результатами 2016-2017 років, щодо потенційного впливу Угоди в найближчі п'ять років", - повідомив Євген Ангел, науковий співробітник ІЕД.

"Традиційно великий бізнес більшою мірою відчуває позитивний вплив Угоди, ніж сектор МСП. Необхідно звернути увагу на створення можливостей, які дає Угода для малого та мікробізнесу", – зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

Про наявність перешкод при експорті та імпорті повідомили 8% експортерів та 19% імпортерів - це найменша частка з 2016 року. Головними перешкодами при експорті є відсутність спрощених правил визначення походження товару та тривале очікування оформлення на митниці. Головними перешкодами при імпорті є непрозорість визначення митної вартості, складність митного і податкового законодавства, високі ставки митних платежів.

Загалом було опитано понад 1000 українських експортерів та імпортерів у квітні-червні 2020 року.