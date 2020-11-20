Почти 40% украинских экспортеров и импортеров выиграли от ассоциации с ЕС – опрос

В Украине ощутимо выросла доля экспортеров и импортеров, которые положительно оценивают влияние Соглашения об ассоциации с ЕС на свой бизнес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос импортеров и экспортеров, проведенный экспертами Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

В частности, 39,3% импортеров и экспортеров положительно оценили влияние Соглашения об ассоциации на свой бизнес. Это примерно на 10 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими тремя волнами опроса.

Доля тех, кто проиграл от Соглашения, кардинально не изменилась с 2016 года и составляет лишь 5,6%.

Примерно половина предприятий не почувствовали никаких изменений.

Самые высокие оценки влияния Соглашения дали предприятия из Западной и Центральной Украины, в частности Львовской, Ровенской, Киевской областей. Самые низкие оценки - на Юге, особенно на Херсонщине и в Одесской области.

"Положительная оценка уже полученных выгод от Соглашения об ассоциации возросла. Однако предприниматели менее оптимистичны, по сравнению с результатами 2016-2017 годов, относительно потенциального влияния Соглашения в ближайшие пять лет", - сообщил Евгений Ангел, научный сотрудник ИЭИ.

"Традиционно крупный бизнес в большей степени испытывает больше положительного влияния Соглашения, чем сектор МСП. Необходимо обратить внимание на создание возможностей, которые дает соглашение для малого и микробизнеса", - отметила Оксана Кузякив, исполнительная директор ИЭИ.

О наличии препятствий при экспорте и импорте сообщили 8% экспортеров и 19% импортеров - это наименьшая доля с 2016 года. Главными препятствиями при экспорте являются отсутствие упрощенных правил происхождения товара и длительное ожидание оформления на таможне. Главными препятствиями при импорте является непрозрачность определения таможенной стоимости, сложность таможенного и налогового законодательства, высокие ставки таможенных платежей.

Всего было опрошено более 1000 украинских экспортеров и импортеров в апреле-июне 2020 года.