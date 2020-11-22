Англія з 2 грудня замінить загальний карантин на суворі регіональні обмеження

Англія припинить національну ізоляцію 2 грудня і перейде до більш жорстких багаторівневих регіональних обмежень.

Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр і його наукові радники впевнені, що вірус все ще присутній - і без регіональних обмежень він може знову швидко вийти з-під контролю, перш ніж вакцини і масові тестування матимуть ефект", - заявила прессекретар.

У Британії найбільше загиблих в Європі і спостерігається найглибший економічний спад серед всіх країн G7, що викликало різку критику дій Джонсона в зв'язку з пандемією.

На початку листопада Джонсон наказав ввести в Англії карантин на місяць після того, як число випадків зараження і смертей знову почала зростати.

Тепер же офіційні дані показують, що друга хвиля інфекцій почала зменшуватися, але очікується, що в понеділок наукові консультанти попередять, що попередні регіональні обмеження були недостатніми і необхідні більш жорсткі заходи для запобігання новій національній ізоляції.

Перед останнім карантином Англія була розділена на три рівні з найжорсткішими заходами, введеними в північній Англії, де рух було обмежено, а паби були змушені закритися, якщо вони не продавали достатню кількість їжі.

В офісі Джонсона заявили, що прем'єр-міністр представить новий зимовий план в понеділок, в якому більше регіонів будуть поміщені під більш суворі обмеження в рамках багаторівневої системи.

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія також знаходяться під різними рівнями обмежень, встановлених їх місцевими органами влади.