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У Франції виявили заражених коронавірусом норок на одній із чотирьох ферм

Неділя, 22 листопада 2020, 17:42

На одній з ферм на заході Франції виявили заражених коронавірусом норок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Reuters.

1000 норок на фермі будуть вбиті, повідомило в неділю Міністерство сільського господарства Франції.

Франція почала перевірку своїх чотирьох норкових ферм в середині листопада.

"На даному етапі тести показали, що вірус циркулює на фермі в регіоні Ер-і-Луара. Друга ферма залишилася неушкодженою. На останніх двох фермах ще тривають тестування, результати яких очікуються протягом тижня", - зазначили в міністерстві.

Випадки зараження норки також були зареєстровані в інших країнах Європи, особливо у Швеції, Греції та Нідерландах.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник.

Заява пролунала після того, як уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії, коли наказав знищити усіх норок на фермах - більше 15 мільйонів, хоча юридичного підґрунтя для цього не було.

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Франція Коронавірус
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