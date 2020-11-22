Во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок на одной из четырех ферм
На одной из ферм на западе Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Reuters.
1000 норок на ферме будут убиты, сообщило в воскресенье Министерство сельского хозяйства Франции.
Франция начала проверку своих четырех норковых ферм в середине ноября.
"На данном этапе тесты показали, что вирус циркулирует на ферме в регионе Эр-и-Луара. Вторая ферма осталась невредимой. На последних двух фермах еще продолжаются тестирования, результаты которых ожидаются в течение недели", - отметили в министерстве.
Случаи заражения норки также были зарегистрированы в других странах Европы, особенно в Швеции, Греции и Нидерландах.
В Дании было обнаружено, что вирус мутировал в другой штамм, который, как опасались эксперты, может сделать вакцину менее эффективной в случае передачи обратно человеку. В стране уничтожили около 17 миллионов норок.
Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.
Заявление прозвучало после того, как правительство Дании столкнулся с самым большим кризисом во время пандемии, когда приказал уничтожить всех норок на фермах - более 15 млн, хотя юридических оснований для этого не было.