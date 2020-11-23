У Бельгії мер заборонив гуляти центром міста чоловіку за неодноразову відмову носити маску

Мер бельгійського міста Нівель видав спеціальну заборону на відвідини центру місцевому мешканцю, який неодноразово ігнорував вимоги носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Ця адміністративна поліцейська міра існує з 2013 року у всіх муніципалітетах, але в Нівелі вона застосовується вперше. Мер може оголосити тимчасову заборону на відвідини певного місця на один місяць, з можливістю поновлення двічі, щодо будь-якої особи, яка порушує громадський порядок або в разі повторного порушення правил поліції. Заборона поширюється тільки на певний периметр і не може охоплювати всю територію муніципалітету.

У випадку з мешканцем Нівеля всі умови були виконані. Чоловік не хотів носити маску і не дотримувався дистанції з перехожими. Крім того, він вживав алкоголь на вулиці, коли це було заборонено. Також він виголошував образи і погрози, зокрема на адресу поліції.

Поліція зробила йому кілька попереджень, але нічого не допомогло. Тому мер П'єр Уарт прийняв рішення заборонити чоловікові ходити в центрі міста Нівель.

Тепер ще належить з'ясувати, чи буде порушник поважати накладену на нього заборону. В іншому випадку йому загрожує адміністративний штраф.