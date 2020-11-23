В Бельгии мэр запретил гулять по центру города мужчине за отказ носить маску

Мэр бельгийского города Нивель издал специальный запрет на посещение центра местному жителю, который неоднократно игнорировал требования носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Эта административная полицейская мера существует с 2013 года во всех муниципалитетах, но в Нивеле она применяется впервые. Мэр может объявить временный запрет на посещение определенного места на один месяц, с возможностью обновления дважды, для любого, кто нарушает общественный порядок или в случае повторного нарушения правил полиции. Запрет распространяется только на определенный периметр и не может охватывать всю территорию муниципалитета.

В случае с жителем Нивеля все условия были выполнены. Мужчина не хотел носить маску и не соблюдал дистанцию ​​с прохожими. Кроме того, он употреблял алкоголь на улице, когда это было запрещено. Также он произносил оскорбления и угрозы, в том числе в адрес полиции.

Полиция сделала ему несколько предупреждений, но ничего не помогло. Поэтому мэр Пьер Уарте принял решение запретить мужчине ходить в центре города Нивель.

Теперь еще предстоит выяснить, будет ли нарушитель уважать наложенный на него запрет. В противном случае ему грозит административный штраф.