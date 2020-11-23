Суд над експрезидентом Франції Саркозі призупинили відразу після відкриття

Французькі судді в понеділок призупинили судовий процес над колишнім президентом Ніколя Саркозі до 26 листопада, щоб оцінити стан здоров'я одного з обвинувачених.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Колишній президент прибув до суду близько 13.20, не роблячи ніяких заяв, на обличчі у нього була хірургічна маска. У залі суду він невимушено привітався з адвокатами та фінансовими прокурорами. Потім він сів на червоне крісло поруч з адвокатом Тьєррі Герцогом.

Крісло третього підсудного, Жільбера Азібера, залишалося порожнім за медичними показаннями. Захист цього 73-річного колишнього верховного судді попросив відкласти процес.

Була призначена медична експертиза, в результаті якої судовий розгляд було призупинено до четверга.

65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з’явиться на лаві підсудних.