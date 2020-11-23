Суд над экс-президентом Франции Саркози приостановили сразу после открытия

Французские судьи в понедельник приостановили судебный процесс над бывшим президентом Николя Саркози до 26 ноября, чтобы оценить состояние здоровья одного из обвиняемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Бывший президент прибыл в суд около 13.20, не делая никаких заявлений, на лице у него была хирургическая маска. В зале суда он непринужденно поздоровался с адвокатами и финансовыми прокурорами. Затем он сел на красное кресло рядом с адвокатом Тьерри Герцогом.

Кресло третьего подсудимого, Жильбера Азибера, оставалось пустым по медицинским показаниям. Защита этого 73-летнего бывшего верховного судьи попросил отложить процесс.

Была назначена медицинская экспертиза, в результате которой судебное разбирательство было приостановлено до четверга.

65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.