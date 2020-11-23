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Багатостраждальний аеропорт Берліна закриє один з терміналів через коронавірус

Понеділок, 23 листопада 2020, 18:53

Нещодавно відкритий довгоочікуваний аеропорт Берліна закриє один зі своїх терміналів в наступному році у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

Представник аеропорту Берлін-Бранденбург повідомив, що Термінал 5 буде виведений з експлуатації з березня, спочатку терміном на один рік.

Причиною він назвав пандемію коронавірусу, яка призвела до різкого скорочення числа пасажирів.

Мандрівникам Термінал 5 може бути відомий як аеропорт Шенефельд, який нещодавно був включений у склад нового аеропорту на південно-східній околиці Берліна.

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Термінал 1 був відкритий 31 жовтня після дев'ятирічної затримки і з бюджетом у близько 6 мільярдів євро, що приблизно в три рази перевищував початковий бюджет.

Спочатку Термінал 5 повинен був залишатися відкритим протягом кількох років, оскільки очікувалося, що кількість пасажирів перевищить пропускну здатність нової інфраструктури, але пандемія внесла корективи.

Зараз аеропорт Берлін-Бранденбург обслуговує приблизно п'яту частину очікуваної кількості літаків і десяту частину пасажирів.

Насправді новий аеропорт має три термінали, але Термінал 2 поки закритий через кризу. Поки неясно, коли він буде запущений.

Нагадаємо, у листопаді після 60 років роботи припинив працювати інший берлінський аеропорт Тегель. 

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