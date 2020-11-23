Болгарія  планує закриття шкіл, ресторанів і ТРЦ для стримування пандемії

Болгарія планує закрити школи, ресторани і магазини і заборонити всі спортивні заходи, приватні свята та екскурсії в рамках стримування сплеску захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов заявив у понеділок, що заходи, які будуть обговорюватися правоцентристським урядом у середу, спрямовані на запобігання перевантаженню системи охорони здоров'я.

Нові випадки захворювання коронавірусом у Болгарії подвоїлися за останній тиждень. Таким чином загальне число інфекцій зросло до 121 820.

Близько 6350 осіб перебувають у лікарнях, на 1000 більше, ніж тиждень тому, і більше 400 перебувають у реанімації.

Лікарні знаходяться в напруженому становищі, багато з них відчувають брак персоналу через зростання числа інфекцій серед медиків.

Смертність від COVID - 19 в Болгарії на 100 000 осіб є третьою за величиною в Європейському Союзі за останні 14 днів. В цілому від коронавірусної хвороби в країні померло 2880 осіб.

"Як би ми не готувалися, жодна система (охорони здоров'я) не витримає такого тиску", - сказав Ангелов журналістам.

"Ми не можемо дозволити собі втратити життя молодих людей, людей похилого віку, лікарів і вчителів", - додав він.

Згідно з планом, який у разі його затвердження набуде чинності з 27 листопада, школи та університети перейдуть на онлайн-навчання, а дитячі садки та ясла будуть закриті.

Спортивні та культурні заходи будуть заборонені, в тому числі семінари, конференції та приватні урочистості. Всі ресторани, бари і кафе будуть закриті, а також всі магазини, за винятком аптек, продовольчих магазинів і банків.

Туристичні поїздки як по країні, так і за кордон також будуть заборонені.

Раніше прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що заходи повинні бути збалансованими, щоб зберегти економіку, а Ангелов висловив надію, що ці заходи дозволять трохи пом'якшити ситуацію до різдвяних свят.