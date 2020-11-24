Французи планують витратити на Різдво більше, ніж торік, попри епідемію

Цього року французи збираються витратити на святкування Різдва в середньому 603 євро - на 54 євро більше, ніж торік - попри епідемію коронавірусу та спричинену нею кризу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це свідчить опитування Cofidis.

Більше половини цієї суми - в середньому 372 євро - планують витратити на подарунки. Далі за обсягом витрат - їжа до святкового столу, декорації та одяг.

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Ці цифри відрізняються залежно від фінансового стану людей. Так, серед високооплачуваних фахівців запланована сума витрат складає понад 870 євро, що на понад 220 євро більше, ніж торік. Це пов’язують насамперед з тим, що пандемія завадила людям традиційно поїхати на відпочинок за кордон та проводити час у ресторанах і на концертах, тож у них відклалося більше грошей.

Серед людей із середньою та нижчою заробітною платою такої тенденції не спостерігається. У цій категорії витрачати на свято планують близько 430 євро.

Пенсіонери ж планують витрачати до Різдва в середньому 720 євро - на 45 євро менше, ніж торік.

Дослідження також встановило, що цього року ще більше людей покладають надії на знижки, особливо до "чорної п’ятниці" - 42%, що на 6% більше, ніж торік.

За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень, середня заробітна плата у Франції у 2019 році складала близько 2240 євро.